Mediaset: Calenda, Vivendi rischia di paralizzare la governance di azienda importante

Valeria Panigada 28 dicembre 2016 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

La scalata di Vivendi su Mediaset rischia di paralizzare l'azienda, secondo il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda, che in una intervista a La Stampa ha detto: "C’è il rischio che si faccia questa operazione per paralizzare la governance di una azienda importante in un settore delicato". Il ministro ha criticato la mossa dei francesi soprattutto per la modalità con cui si è svolta. "Dobbiamo rispettare le regole del mercato, accettare il caso spesso positivo e normale che uno straniero acquisti una azienda italiana - ha detto Calenda - Ciò che non è normale, però, è come si sono verificati i fatti sinora. E’ stato tutto molto opaco e le intenzioni poco chiare".