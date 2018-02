Media: Tecniche Nuove acquisisce il 30% di Point Vétérinaire Italie

Titta Ferraro 22 febbraio 2018 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Tecniche Nuove, leader nell'editoria specializzata per le attività produttive e professionali, ha acquistato il 30% della società Point Vétérinaire Italie Srl, cui seguirà nei prossimi quattro anni anche l'acquisizione della maggioranza del capitale sociale con un altro 40%, e un'opzione futura per l'acquisizione delle quote rimanenti.Perfezionando questa nuova operazione Tecniche Nuove, con circa 260 dipendenti e 56 milioni di euro di fatturato, rafforza il proprio presidio sia in ambito editoriale, che sul fronte della formazione tecnico professionale nel settore dell’agricoltura e delle sue importanti filiere. “Siamo particolarmente soddisfatti di questa nuova acquisizione - commenta Ivo Nardella, Amministratore Delegato del Gruppo Tecniche Nuove - perché completa la nostra posizione di leadership in termini di offerta editoriale e formativa per un settore strategico per l’economia italiana come quello dell’agricoltura moderna. Da oggi, grazie alla completezza del nostro portfolio di riviste, eventi, libri, formazione e soluzioni digitali saremo in grado di valorizzare gli aspetti scientifici, le tecnologie, e il mix di professionalità grazie alle quali le molte filiere produttive nel campo dell’alimentazione possono orgogliosamente parlare di Made in Italy”.Gabriele Lanzarotti, Amministratore unico di Point Vétérinaire Italie, manterrà il suo ruolo e sarà responsabile del suo sviluppo. PVI presente in Italia dal 1992, sul fronte editoriale pubblica un settimanale, un quindicinale, cinque mensili, quattro bimestrali, tre trimestrali. Il settore libri presenta un ricco catalogo di oltre un centinaio di titoli, tra testi universitari, manuali e libri per professionisti.