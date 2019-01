Matteo Salvini: "Fmi è minaccia per l'economia mondiale non l'Italia"

Alessandra Caparello 21 gennaio 2019 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Lareazione del governo alle stime del Fmi per la crescita italiana, riviste al ribasso, non si è fatta attendere. “Italia minaccia e rischio per l'economia globale? Piuttosto è il Fmi che è una minaccia per l'economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti disastri", così il ministro dell'Interno Matteo Salvini.