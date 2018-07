Matteo Renzi: "Dl dignità è decreto disoccupazione"

Alessandra Caparello 27 luglio 2018 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

"Macchè decreto dignità? E’ decreto disoccupazione”. Così l’ex premier Matteo Renzi dalle pagine de Il Sole 24 Ore punta il dito contro il primo provvedimento del nuovo governo giallo-verde dedicato al lavoro."Il decreto Di Maio crea disoccupazione e mette in difficoltà le imprese. È questo il cambiamento?".Renzi poi afferma che la luna di miele governo ed elettori sta per finire. "Con l’estate finirà la luna di miele, dovranno dirci cosa faranno e cosa no" - sottolinea l'ex premier - "Dovranno dirci cosa faranno e cosa no, dopo aver promesso la luna, dal reddito di cittadinanza alla Fornero. Il ministro dell’Economia Tria ha una responsabilità molto pesante, essendo l’unico di cui i mercati si fidano. Ma non basta".