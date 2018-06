Mattarella: occorre forte responsabilità comune per consolidare fiducia

Daniela La Cava 7 giugno 2018 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

"Serve una forte responsabilità comune per consolidare la fiducia di famiglie, imprese, risparmiatori e investitori, condizione necessaria per la stabilità, la tutela dei risparmi e il proseguimento di una fase favorevole". E' questo uno dei passaggi salienti del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio mattarella, in occasione dell'assemblea generale di Confcommercio-imprese per l'Italia."Occorre un impegno condiviso per favorire l'imprenditorialità e le prospettive di sviluppo, con investimenti in infrastrutture, innovazione e formazione per rendere il nostro sistema più competitivo nel quadro europeo, nella riconfermata sostenibilità delle finanze pubbliche", sottolinea il capo dello Stato, aggiuggendo che "le rappresentanze di impresa giocano un ruolo fondamentale per creare una consapevolezza diffusa, anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, del valore delle risorse che possono essere messe in campo nell'interesse generale del Paese".