Mattarella: mio dovere difendere risparmio italiani

Titta Ferraro 27 maggio 2018 - 21:41

MILANO (Finanza.com)

"È mio dovere, nello svolgere il compito di nomina dei ministri - che mi affida la Costituzione - essere attento alla tutela dei risparmi degli italiani". Così Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, nel motivare l'opposizione al nome di Paolo Savona proposto da M5s e Lega come come ministro dell'Economia e che ha fatto saltare l'ipotesi governo Conte."In questo modo - aggiunge Mattarella - si riafferma, concretamente, la sovranità italiana. Mentre vanno respinte al mittente inaccettabili e grotteschi giudizi sull'Italia, apparsi su organi di stampa di un paese europeo. L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione europea, e ne è protagonista"."Quella dell'adesione all'Euro è una scelta di importanza fondamentale per le prospettive del nostro Paese e dei nostri giovani: se si vuole discuterne lo si deve fare apertamente e con un serio approfondimento. Anche perché si tratta di un tema che non è stato in primo piano durante la recente campagna elettorale", conclude Mattarella.