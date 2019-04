Mattarella: adeguati investimenti in ricerca veri 'moltiplicatori ricchezza'

Daniela La Cava 15 aprile 2019 - 09:12

"La Giornata della ricerca italiana nel mondo - che coincide con la data di nascita di Leonardo da Vinci - ci invita a una riflessione sul contributo delle donne e uomini di scienza del nostro Paese allo sviluppo scientifico-tecnologico e al progresso della conoscenza e dell'innovazione dell'intero pianeta". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, sottolineando che "L'Italia è oggi tra i primi paesi per numero di pubblicazioni scientifiche e i suoi scienziati sono coinvolti nei maggiori esperimenti internazionali e ciò si deve anche alla solidità del sistema della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione"."I loro talenti - aggiunge Mattarella - meritano di essere sostenuti da un adeguato livello di investimenti in ricerca, che sono investimenti nel nostro stesso avvenire oltre che veri e propri 'moltiplicatori di ricchezza' per assicurare alle giovani generazioni un futuro più prospero e più sostenibile".