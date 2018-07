Mattarella: Marchionne, "ha scritto pagina importante nella storia dell'industria italiana"

Daniela La Cava 25 luglio 2018 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

"Lanotizia della scomparsa di Sergio Marchionne, purtroppo non più inattesa, ci addolora e lascia un vuoto in tutti coloro che ne hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane, intellettuali, professionali". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota ufficiale dopo la notizia della morte dell'ex numero uno di Fca. "Marchionne ha scritto una pagina importante nella storia dell’industria italiana - ha continuato Mattarella -. Nella sua responsabilità di leader della Fiat ha attraversato anni di trasformazioni assai profonde e radicali dei mercati, dei sistemi di produzione, delle strategie finanziarie, delle relazioni sindacali. Ha assicurato continuità e rilancio fino a costruire una nuova aggregazione, a dar vita a una nuova più grande realtà per sostenere la competizione". La sua visione ha sempre provato a guardare oltre l’orizzonte e immaginare come l’innovazione e la qualità potessero dare maggiore forza nel percorso futuro.