Massiah (Ubi): su 3 good bank abbiamo fretta per intervenire su gestione il prima possibile

Titta Ferraro 10 febbraio 2017 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

"Sono abbastanza ottimista sul fatto di arrivare alla primavera con un lavoro già molto avanzato". Così Victor Massiah, Consigliere Delegato di UBI Banca, sulle tre good bank (Nuova Banca delle Marche, Banca Etruria e Carichieti) acquistate lo scorso mese. "E' evidente che noi abbiamo fretta perché le tre banche stesse ci chiedono di intervenire sulla gestione il più velocemente possibile - sottolinea Massiah - . C’è una gran voglia, che queste banche comunicano, di riscatto; c’è voglia di far vedere le loro capacità, di tornare sul mercato in maniera normale. Una voglia che noi non possiamo che condividere e in qualche modo accompagnare.

Quindi credo che sia dal lato del Fondo di Risoluzione che dal lato nostro ci sia un enorme sforzo in corso per rendere più corto possibile questo periodo".