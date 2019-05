Massiah (UBI Banca): "Italia fuori da recessione ma resto preoccupatissimo dal tasso demografico"

Alessandra Caparello 8 maggio 2019 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

L’Italia è fuori dalla recessione tecnica, ma io “resto preoccupatissimo dal tasso demografico, nel senso che sostanzialmente questo è un Paese che non fa bambini e quindi è un Paese che difficilmente può crescere nel momento in cui la sua popolazione non cresce”. E’ chiaro l'a.d. di Ubi Banca, Victor Massiah, commentando a margine della presentazione dei conti trimestrali dell'istituto bancario, l’attuale situazione economica.“Quando si parla di una maggiore produttività, questa maggiore produttività al momento sta avvenendo solo dal settore privato e torno al punto che lei sottolineava e cioè quello delle aziende che sono uscite molto rafforzate dalla crisi perché ovviamente è stata una selezione darwiniana e le aziende più deboli, purtroppo, non sono con noi ma le aziende che sono riuscite a sopravvivere sono diventate sempre più forti e stanno performando molto bene” ha sottolineato Massiah. “Va detto però – continua il numero uno della banca - che contemporaneamente il contesto intorno a noi è complicato perché stiamo assistendo in questi giorni alla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, che comunque fa danni a chi è un paese esportatore come il nostro, quindi complessivamente una situazione estremamente articolata. Resto però ottimista sulla componente aziende e spero che si torni a far figli”.