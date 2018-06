Masi Agricola: Canevel entra nei duty free

Daniela La Cava 7 giugno 2018 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

Canevel Spumanti, cantina di Valdobbiadene conosciuta per i suoi spumanti premium, di cui Masi Agricola ha acquistato il 60% a fine 2016, lancia una release “Black Label” del Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut, appositamente ideata per il canale duty free.“Questa nuova iniziativa di Canevel è stata possibile grazie alla sua storica qualità di prodotto - ha dichiarato Federico Girotto, amministratore delegato di Masi e di Canevel -, ma anche in virtù della forza di Masi nel duty free in cui opera con successo e consolidata brand awareness: nell’ambito della strategia di espansione geografica della distribuzione e del marchio, Masi ha ‘accompagnato’ Canevel nell’accesso a un canale che fornisce prestigiosa visibilità ed elevata internazionalità”.