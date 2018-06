Maserati punta a raddoppio vendite, sfida a Tesla con supercar Alfieri totalmente elettrica

Titta Ferraro 1 giugno 2018 - 12:33

Anche Maserati ha tolto i veli dagli obiettivi per i prossimi 5 anni. Dalla presentazione in corso oggi è emerso che il brand di lusso del gruppo Fca punta al lancio di sei nuovi modelli entro il 2022. Di contro entro fine piano non verranno più proposti modeli a motore diesel. Focus sull'elettrico con versione elettrica per tutti i modelli. "Con una supercar completamente elettrica potrebbe sembrare che stiamo mirando a Tesla? E' così", ha detto Timothy Kuniskis, responsabile del marchio Maserati nell'annunciare il lancio di una supercar interamente elettrica denominata "Alfieri" che accelererà da 0 a 100 chilometri all'ora per circa due secondi.Maserati ha come obiettivo vendite di 100.000 auto l'anno e margini del 15% entro il 2022 rispetto alle vendite pari a 50.000 unità del 2017.