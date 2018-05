Martina (Pd): da Lega e M5s parole inaudite, pronti a difesa istituzioni

Titta Ferraro 27 maggio 2018 - 22:04

MILANO (Finanza.com)

"Lega e Cinque Stelle stanno utilizzando parole inaudite e minacce senza precedenti. Noi siamo pronti alla mobilitazione a difesa della democrazia e delle nostre Istituzioni”. E' quanto afferma via Twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.Dal M5S sono partiti subito attacchi a Mattarella nelle ultime ore dopo il no a Savona come ministro dell'Economia che ha fatto saltare l'opzione di un governo Conte.