Market mover: l'agenda economica del 6 gennaio, focus sulle payrolls Us

Titta Ferraro 6 gennaio 2017 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Oggi attesa la consueta tornata di dati mensili sul mercato del lavoro statunitense. Le attese sono di un mantenimento del ritmo di creazione di posti di lavoro a +178mila nel mese di dicembre, in linea con il mese precedente. Contestualmente il Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del Lavoro statunitense diffonderà il tasso di disoccupazione statunitense, previsto al 4,7% dal 4,6% precedente.

In Europa focus sulle vendite al dettaglio dell'area euro e gli indici di fiducia Ue.