Mario Draghi, accordo Italia-Ue:"Sono fiducioso ma non aggiungo altro"

Il Black Friday ormai è stato archiviato. Oggi è il Cyber Monday e per gli amanti dello shopping si potranno beneficiare di super offerte soprattutto via web. Ma se

FTSE MIB INDEX Setup Annuale: ultimi:2016/2017 (range 15017/23133 ) ) [ uscita rialzista ] prossimo 2019/2020 Setup Mensile: ultimo Ottobre (range 18411/ 21078) [ in attesa ] prossimi Dicembre,Febbraio,Marzo Setup Settimanale: ultimi: 5/9 Novembre

26.11.2018 10:55 - redazione-borse-itborse-it

Partenza in gap rialzista per Piazza Affari che trascina il resto di Europa

Partenza molto brillante per il Ftse Mib che dopo aver messo a segno un ampio e benaugurante gap rialzista scambia a 19.300 in rialzo di oltre il 3 per