Marcolin, rinnovato in anticipo accordo di licenza con Tod's

Valeria Panigada 5 luglio 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo degli occhiali Marcolin ha rinnovato in anticipo l'accordo di licenza con Tod's, relativo al design, la produzione e la distribuzione mondiale di occhiali da sole e montature da vista Tod’s Eyewear. La licenza, siglata per la prima volta nel 2008, è stata così prorogata per ulteriori 5 anni fino a fine dicembre 2023.