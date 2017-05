Marcolin annuncia rinnovo anticipato accordo di licenza eyewear con Diesel

Daniela La Cava 24 maggio 2017 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Marcolin Group e Diesel hanno annunciano il rinnovo anticipato dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione mondiale di occhiali da sole e montature da vista Diesel Eyewear. La collaborazione tra i due Gruppi, avviata nel 2010, viene rinnovata estendendone la durata sino al 2023, evidenziando così - spiega la società veneta in un comunicato - "la volontà di entrambi di proseguire verso una partnership sempre più solida basata sul comune approccio alla continua ricerca e alla sperimentazione per poter offrire prodotti in grado di riflettere i codici stilistici propri del brand, che sono la passione, uno spirito anticonvenzionale e l’individualità".