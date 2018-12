Marcolin accordo nell'eyewear con Victoria's Secret

Daniela La Cava 18 dicembre 2018 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

Allenza tra Marcolin e L Brands (Victoria’s Secret e Victoria’s Secret Pink) hanno raggiunto un accordo in base al quale occhiali con il marchio della lingerie nei suoi negozi. I due gruppi, si legge in un comunicato, hanno deciso di introdurre nell'eyewear industry un approccio “fast e digital oriented” unico nel suo genere."Marcolin Group ha sempre guardato al mondo dell’occhiale in modo innovativo ed anche questa volta il nostro gruppo alleandosi con L Brands porta una visione aggiornata, contemporanea ed attenta a soddisfare le richieste dei nuovi consumatori in un mercato in rapida trasformazione ed evoluzione", commenta Massimo Renon, ceo di Marcolin Group.