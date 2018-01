Marchionne su elezioni politiche: importante avere certezza di chi governa. E dice la sua sulla flat tax

Laura Naka Antonelli 16 gennaio 2018 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

In vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo e guardando al futuro dell'Italia Sergio Marchionne, AD di FCA, afferma che "la cosa importante è avere la certezza di chi governa" perchè "avere lunghi periodi di incertezza non aiuta nessuno".Nel corso di una conferenza stampa indetta in occasione del Salone dell'auto di Detroit, Marchionne ha risposto anche a una domanda sulla flat tax, commentando che, in generale, i tagli alle tasse "sono tutte cose da auspicare", ma l'Italia "è il terzo paese più indebitato del mondo e prima di fare riforme di questo calibro bisogna vedere se possiamo permetterci di farle".Marchionne ha messo in evidenza che "la grande forza degli Stati Uniti risiede nella capacità di rispondere agli stimoli fiscali in modo immediato", e "l'Italia dovrebbe avere una infrastruttura industriale capace di rispondere allo stesso modo".Di conseguenza:"Io starei molto attento a fare queste proposte. Bisogna vedere poi che cosa accade all'estero sul finanziamento del nostro debito pubblico".