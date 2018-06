Marchionne con cravatta a presentazione piano Fca: debito azzerato a giugno

Titta Ferraro 1 giugno 2018 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Cravatta ben annodata per Sergio Marchionne alla presentazione del nuovo piano Fiat Chrysler in corso a Torino. Marchionne, che ha subito sottolineato il suo abbigliamento inusuale, ha annunciato che prevede una posizione finanziaria netta positiva a giugno per il gruppo Fca. "Azzeramento del debito rappresenta una pietra miliare", ha detto Marchionne in apertura del Capital Markets Day di Fca.