Manovrina 2017: Anas, forte preoccupazione per emendamento Strada dei Parchi

Titta Ferraro 29 maggio 2017 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Anas ha espresso forte preoccupazione per l’emendamento relativo alla concessione Strada dei Parchi (A24-A25) alla manovrina 2017. Tale emendamento, rimarca l'Anas, inciderebbe per circa 400 milioni sul bilancio 2016, determinando per la prima volta dopo vari anni un rilevante risultato negativo dei conti, proprio alla vigilia dell'operazione di integrazione con FS. "Se l'emendamento sarà approvato senza le opportune modifiche - conclude la nota dell'Anas - lo Stato dovrà ripianare il buco in bilancio e l’attività di Anas volta ad accelerare gli investimenti in manutenzione della rete stradale rischia di essere fortemente compromessa".