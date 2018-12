Manovra, taglio deficit al 2%? Salvini: 'numeri su cui si esercitano giornalisti'

Laura Naka Antonelli 4 dicembre 2018 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Il governo sta lavorando per ridurre il deficit al 2%? "Questi sono numeri su cui si esercitano giornalisti e commissari Ue. Noi badiamo alla sostanza e a trovare le risorse". E' quanto ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel commentare le trattative tra Bruxelles e Roma sulla manovra del governo M5S-Lega.Il punto di caduta, ha tenuto a precisare Salvini, rispondendo a una domanda, è "una manovra seria che non dipende dallo 'zero virgola' ma dai contenuti. Una manovra che ha investimenti che non ci sono mai stati".Occhio anche alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Commissione bilancio della Camera, Claudio Borghi, che ha confermato che "le risorse per le modifiche alle pensioni e per il reddito di cittadinanza non cambieranno".In manovra "c'è una cifra che non varierà", ha detto Borghi.