Manovra, sottosegretario Economia Bitonci scettico su intesa Ue per Di Maio e Salvini

Laura Naka Antonelli 4 dicembre 2018 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Massimo Bitonci, sottosegretario leghista al ministero dell'Economia, è cauto sulla possibilità che il governo M5S-Lega trovi un accordo sulla manovra con Bruxelles.A suo avviso, stando a quanto riporta Reuters, il premier Conte avrebbe infatti margini di trattativa limitati, e questo a causa dei due leader di Lega e M5s, rispettivamente Matteo Salvini e Luigi Di Maio.I due, spiega infatti Bitonci, "non vogliono arretrare" sulla manovra.Pur sottolineando che sarà fatto il possibile per evitare la procedura di infrazione Ue, Bitonci rimarca però che l'accordo con Bruxelles "potrebbe anche non esserci, Di Maio e Salvini lo hanno messo in preventivo".