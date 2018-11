Manovra, quota 100: per Upb taglio assegno mensile tra 5% a oltre 30%

Laura Naka Antonelli 12 novembre 2018 - 13:43

MILANO (Finanza.com)

"Chi optasse per quota 100 subirebbe una riduzione della pensione lorda rispetto a quella corrispondente alla prima uscita utile con il regime attuale da circa il 5 per cento in caso di anticipo solo di un anno, a oltre il 30 per cento se l'anticipo fosse di oltre 4 anni". E' la previsione fornita dall'Ufficio Parlamentare di bilancio, nel corso di un'audizione sulla manovra nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato.