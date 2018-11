Manovra: ok all'emendamento sulla tassa per bevande zuccherate

Alessandra Caparello 15 novembre 2018 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

E’ stata già ribattezzata la tassa sulla Coca Cola e promette di far discutere. La Commissione finanza ha dato il via libera ad un emendamento del governo alla legge di bilancio 2019 che prevede una tassa sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti.L'emendamento, a prima firma dell'esponente 5S Carla Ruocco e sottoscritto da alcuni deputati leghisti, ha come finalità quello di coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. L’emendamento ora passa in Commissione Bilancio.