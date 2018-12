Manovra: maxi-emendamento approda al Senato, governo pone questione fiducia

Laura Naka Antonelli 21 dicembre 2018 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Il governo presenterà oggi alle 16 il maxiemendamento alla manovra, che 'aggiorna' la manovra del governo M5S-Lega in base all'accordo raggiunto tra l'Italia e l'Unione europea per evitare la procedura di infrazione.Sul maxi-emendamento, l'esecutivo porrà la questione di fiducia in Aula al Senato. L'annuncio arriva da Luca Ciriani (Fdi) e Loredana De Petris (LeU), dopo la conferenza dei capigruppo.Alle 22 sono attese le dichiarazioni di voto e alle 23 il voto di fiducia che terminerà intorno alla mezzanotte.