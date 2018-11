Manovra, lettera Italia a Ue: 'per maggiore calo debito-Pil innalzeremo a 1% Pil privatizzazione patrimonio pubblico'

Laura Naka Antonelli 14 novembre 2018 - 07:06

MILANO (Finanza.com)

"Per accelerare la riduzione del rapporto debito/pil e preservarlo dal rischio di eventuali shock macroeconomici, il governo ha deciso di innalzare all'1% del Pil per il 2019 l'obiettivo di privatizzazione del patrimonio pubblico. Gli incassi costituiscono un margine di sicurezza" e consentiranno di raggiungere una discesa del rapporto debito-pil "più marcata e pari a 0,3 punti quest'anno, 1,7 nel 2019, 1,9 nel 2020, 1,4 nel 2021 portando il rapporto dal 131,2% del 2017 al 126,0 del 2021". Così si legge nella lettera che è stata inviata alla Commissione europea dal ministro dell'economia Giovanni Tria.Il governo M5S-Lega ha rispettato il termine di scadenza fissato a ieri, 13 novembre, per l'invio della risposta all'ultimatum Ue sulla manovra, che era stata bocciata, senza apportare alcuna modifica ai saldi e al Pil.