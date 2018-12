Manovra: governo invia a Ue 'schema' con deficit al 2,04%. Oggi testo torna in Commissione bilancio Senato

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2018 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Il governo M5S-Lega ha inviato a Bruxelles "uno schema" con il nuovo quadro macroeconomico che prevede per il 2019 un rapporto deficit-Pil al 2,04% rispetto al 2,4% precedente e che contiene le misure della manovra finanziaria. E' quanto risulta da fonti del Mef, che riportano che a questo punto si attende il verdetto della Commissione europea.Nella mattinata di ieri, ci sono stati - secondo le fonti interpellate dall'Ansa - contatti telefonici tra il ministro dell'economia, Giovanni Tria, e il commissario Ue Pierre Moscovici e il vicepresidente Valdis Dombrovskis.La manovra tornerà oggi nella commissione Bilancio del Senato, dove l'esame degli emendamenti, stando a quanto stabilito dai capigruppi della Commissione, riprenderà alle 9.30 del mattino.Per il viceministro dell'economia Massimo Garavaglia, al termine della riunione dei capigruppo in Commissione bilancio di Palazzo Madama è "ragionevole" che la manovra arrivi in Aula al Senato nella giornata di venerdì.