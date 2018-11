Manovra e l'emendamento sulla 'nuova Imu'. Rischio aumento per tutti a 11,4 per mille

Laura Naka Antonelli 25 novembre 2018 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

"Nuova Imu" nella manovra del governo M5S-Lega per semplificare il fisco sul mattone. E' quanto rende noto il Sole 24 Ore, facendo riferimento alla tassa unica sulla casa che spunta tra gli emendamenti della maggioranza.La nuova Imu unificherebbe in una sola imposta le attuali Imu e Tasi."Punta a prosciugare l'oceano delle aliquote, oltre 200.000, che impegnano contribuenti e intermediari fiscali nel rebus fiscale. Il tutto è contenuto nei 13 articoli del nuovo 'testo unico dell'Imu' messo nero su bianco - scrive Il Sole 24 Ore - in un emendamento firmato da Alberto Gusmeroli, della Lega, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera".Tuttavia la nuova imposta unica che interesserebbe il mercato immobiliare, scrive Il Sole facendo riferimento all'emendamento, "potrebbe salire fino all'11,4 per mille (..) il rischio sarebbe dunque quello di un possibile aumento generalizzato della pressione fiscale sul mattone. Ma va detto che al momento questo passaggio sembra frutto più di un inciampo tecnico che di una volontà esplicita".