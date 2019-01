Manovra: aliquota piatta per i pensionati che si trasferiscono al Sud

Alessandra Caparello 23 gennaio 2019 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia mete ambite dei pensionati. La legge di bilancio 2019 introduce un nuovo regime di tassazione per le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la propria residenza in Italia, in un comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti. I pensionati che optano per questa misura possono scegliere di assoggettare i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva del 7 per cento per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione.