Manovra, Tria pro-crescita ma ricorda regole Ue: 'non rispetto può vanificare politica espansiva'

Laura Naka Antonelli 28 novembre 2018 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Il non rispetto delle regole europee rischia di vanificare la politica espansiva del governo. Così il ministro dell'economia, Giovanni Tria intervenendo in aula del Senato sulla legge di bilancio, stando a quanto riportato da Askanews.Esiste "la necessità di non divergere dalle regole derivanti dai nostri impegni europei nella misura in cui ciò rischia di di produrre di per sè effetti negativi sulla crescita e sulla stessa politica espansiva che abbiamo deciso, facendo aumentare il costo del finanziamento del debito pubblico e in prospettiva del finanziamento del'economia".