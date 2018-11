Manovra, Tria potrebbe tagliare previsioni Pil 2019 (fonti)

Laura Naka Antonelli 12 novembre 2018 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, potrebbe aggiustare un po' il tiro sulla crescita programmatica, rivedendo al ribasso le stime sul Pil del 2019 e avvicinandosi dunque alle posizioni dell'Ue. E' quanto riporta Il Corriere della Sera.Da segnalare che nelle sue Previsioni economiche d'autunno, pubblicate la scorsa settimana, la Commissione ha reso noto di prevedere per il 2019 un Pil in crescita dell'1,2%, rispetto al +1,5% atteso dal governo M5S-Lega.Entro domani, martedì 13 novembre, l'Italia dovrà dare una risposta all'Ue, che ha bocciato la sua proposta di bilancio. I funzionari europei auspicano che la manovra venga rivista in modo da allinearsi alle regole dell'Unione europea. In caso contrario, già dal prossimo 21 novembre la Commissione potrebbe lanciare la procedura di infrazione per violazione di deficit.