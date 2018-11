Manovra, Tria: per evitare procedura infrazione sarebbe necessaria manovra suicida

Laura Naka Antonelli 9 novembre 2018 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

"Per evitare" una procedura di infrazione Ue "dovremmo fare una manovra di restrizione fiscale violentissima, dovremmo andare a un deficit dello 0,8% del Pil che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio, non credo che nemmeno la Commisione Ue se la aspetti". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria nel corso della conferenza stampa congiunta, a Roma, con il numero uno dell'Eurogruppo, Mario Centeno.Dal canto suo, Centeno ha mostrato la speranza che "Tria possa presentare un piano di Bilancio migliorato".