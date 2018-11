Manovra, Tria oggi all'Eurogruppo: ultimi appelli per scongiurare procedura infrazione

Laura Naka Antonelli 19 novembre 2018 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Attenzione alla riunione straordinaria dell'Eurogruppo, che si terrà nella giornata di oggi, e che verterà sulla riforma dell'Unione monetaria.L'incontro rappresenta una delle ultime occasioni per Giovanni Tria per ribadire la bontà della manovra del governo M5S-Lega, in attesa della pubblicazione, attesa dopodomani mercoledì 21 novembre, in cui la Commissione europrea pubblicherà l'opinione sulla legge di bilancio e il rapporto sul debito.Tale passo potrebbe anticipare il lancio di una procedura di infrazione contro l'Italia.