Manovra, Tria: 'speriamo di non finire in recessione, su reddito cittadinanza e quota 100 costi da definire'

Laura Naka Antonelli 4 dicembre 2018 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

"Preferirei che l'economia non andasse in recessione". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, a margine della riunione dell'Ecofin a Bruxelles."Speriamo di non andare in recessione e quindi di fare una manovra che ostacoli questo rallentamento dell'economia", ha sottolineato.Il ministro ha anche ribadito che le misure quota 100 e reddito cittadinanza si faranno in quanto si tratta di "priorità politiche" che devono essere "salvaguardate".Le due misure, ha assicurato dunque Tria, "non sono in discussione", ma bisogna definirne i costi. Il titolare del Tesoro ha parlato anche di "tempi stretti con l'Ue" per evitare la procedura di infrazione."I temi non sono lunghi. Non è che (la Commissione) ci ha dato un tempo preciso, esistono termini ben precisi e quindi i tempi sono stretti".