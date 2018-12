Manovra, Tria: 'situazione Francia ha irrigidito posizione Commissione Ue verso di noi, non il contrario'

Laura Naka Antonelli 21 dicembre 2018 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

La "situazione in cui versa la Francia ha irrigidito la posizione della Commissione Ue verso di noi, non il contrario". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervistato da 24Mattino su Radio 24, commentando la decisione della Commissione europea di non avviare la procedura di infrazione contro l'Italia.Nei giorni precedenti l'annuncio dell'Ue, in Italia da più parti si era fatto notare come i problemi della Francia di Emmanuel Macron, costretto ad annunciare un pacchetto di misure per arginare la rabbia dei gilet gialli - pacchetto di misure che potrebbe far salire il deficit-Pil oltre la soglia del 3% - avrebbero portato Bruxelles a chiudere un occhio nei confronti dell'Italia.