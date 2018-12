Manovra, Tria: 'Fino a gennaio non vedo cosa possa andare storto. Scontato che proposta italiana di bilancio sarà approvata'

Laura Naka Antonelli 21 dicembre 2018 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

"Fino a gennaio non vedo cosa possa andare storto. E' scontato che la proposta italiana di bilancio sarà approvata". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria a 24Mattino su Radio 24, in riferimento alla frase proferita dal numero due della Commissione europea Valdis Dombrovskis che, nell'annunciare mercoledì scorso la decisione di Bruxelles di non avviare la procedura di infrazione contro l'Italia, ha precisato che "potremmo tornare sulla decisione (di non avviare una procedura di infrazione per deficit eccessivo) a gennaio".