Manovra, Salvini su quota 100 conferma: 'due miliardi in meno ma per revisione legge Fornero 20 mld in tre anni'

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2018 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Due miliardi in meno su quota cento per le pensioni? Il vicepremier leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto di sì, intervenendo a "Quarta Repubblica":"Sì. I tecnici ci dicono che su 500 mila italiani che potrebbero andare in pensione molti andranno avanti. Quello che conta è che non è una cosa per un anno, è una cosa per 3 anni. Abbiamo messo 20 mld sulla legge Fornero. Tra inizio 2019 febbraio marzo chi ha 62 anni e 38 di contributi potrà scegliere di andare in pensione senza penalizzazione. Nel 2019 saranno circa mezzo milione quelli che potranno scegliere, senza poter fare il cumulo".