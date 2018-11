Manovra, Salvini: 'target deficit-Pil al 2,4% non è scritto nella Bibbia'

Laura Naka Antonelli 30 novembre 2018 - 07:14

MILANO (Finanza.com)

Il target sul deficit-Pil stabilito nella legge di bilancio e nel NaDef al 2,4% non è scritto nella Bibbia. E' quanto ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando la manovra del governo M5S-Lega.Così, nel suo intervento a Porta a Porta:"Non è mica scritto nei dieci comandamenti della Bibbia che dobbiamo fare il 2,4 per cento" di rapporto deficit-Pil. "I tecnici sono a lavoro. Ci diranno che su quota 100 ci sono uno, due, tre miliardi in più, vorrà dire che li metteremo sugli investimenti"."Il reddito di cittadinanza è un contributo che incentiva a tornare nel mondo del lavoro. Si stanno comunque mettendo dei paletti, non sono tanti quelli che avranno il totale dell'importo: se uno per esempio ha il macchinone, la casa ed altro non l'avrà".