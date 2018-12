Manovra, Moscovici si arrende a rottamazione Fornero? 'Non mettiamo in discussione riforma pensioni governo'

Laura Naka Antonelli 4 dicembre 2018 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, precisa che, nella Commissione europea, non si sta mettendo in discussione la riforma sulle pensioni che l'esecutivo giallo-verde vuole lanciare, smontando la riforma Fornero - come ha detto fino a ieri Salvini, citando anche Padre Pio - pezzo per pezzo.Quella riforma, sottolinea il commissario, attiene infatti alle "scelte politiche italiane".Piuttosto, la Commissione vuole che il governo punti al "rispetto del Patto di stabilità e di crescita" e che venga dunque assicurata "la compatibiltà del bilancio italiano con le regole del Patto".Moscovici mostra in generale più fiducia nella possibilità di trovare un compromesso:"Il dialogo con l'Italia è in corso, diventa più intenso. Vediamo un tono diverso, un diverso modo di cooperare e vediamo l'Italia disponibile ad ascoltare il nostro punto di vista e risolvere i problemi. È un passo che accogliamo con favore, e anche gli investitori hanno lo stesso feeling".Detto questo, il funzionario europeo sottolinea che la Commissione si aspetta "impegni credibili" dall'Italia.