Manovra: M5S considera opzione premi a statali in BTP

Laura Naka Antonelli 7 dicembre 2018 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Pagare i premi di risultato ai dipendenti statali in Btp italiani. E' quanto riporta l'ANSA sulla base di quanto appreso da fonti parlamentari, secondo cui il M5S starebbe considerando l'ipotesi, in vista dell'arrivo della legge di bilancio al Senato.L'opzione verrebbe considerata una "possibile soluzione per venire incontro alle esigenze di risanamento delle conti pubblici", si legge nell'articolo.L'Ansa continua precisando che all'ipotesi, secondo le stesse fonti, starebbero lavorando il sottosegretario Stefano Buffagni, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il viceministro al Tesoro Laura Castelli.