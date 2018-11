Manovra M5S-Lega, governo verso taglio deficit da 2,4% a 2,2%. Rinvio reddito e paletti a quota 100

Laura Naka Antonelli 27 novembre 2018 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Il premier Giuseppe Conte "tiene sul tavolo, in alternativa alla riallocazione delle risorse, l'ipotesi di ridurre il deficit dal 2,4% al 2,2%, con un taglio delle misure in manovra «da 3,6 miliardi» ". E' quanto riporta il Messaggero, in riferimento al vertice di Palazzo Chigi sulla manovra che si è tenuto ieri sera:"E anche Salvini conferma l'apertura e dice di non volersi «impiccare agli zero virgola»: tagliare il deficit può essere «un'avanzata, un'uscita dalla trincea» per togliere «alibi» all'Europa ed evitare un «no pregiudiziale» alla legge di bilancio italiana".L'Ansa parla della possibilità del rinvio, al massimo a giugno, del reddito di cittadinanza, e del restringimento della platea di "quota 100".