Manovra M5S-Lega, Tria: 'reddito e quota 100 costeranno meno del previsto, evitare procedura spetta a politica'

Laura Naka Antonelli 11 dicembre 2018 - 13:45

MILANO (Finanza.com)

"Credo ci sia spazio per vedere se il costo di queste misure possa essere inferiore rispetto a quanto preventivato. Si tratta adesso di vedere come utilizzare il minor costo di queste misure". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, sulle misure di quota 100 e reddito di cittadinanza, ha commentato la manovra del governo M5S-Lega.Sul rischio della procedura di infrazione, per Tria "sarà possibile evitarla, ma si tratta di prendere decisioni politiche su come utilizzare i risparmi".Si tratta praticamente di scegliere "su varie alternative".