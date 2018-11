Manovra M5S-Lega, Dombrovskis: 'se non cambia dovremo considerare procedura infrazione'

Laura Naka Antonelli 6 novembre 2018 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Se la proposta di bilancio del governo M5S-Lega non cambierà, e non andrà dunque incontro alle richieste di Bruxelles, bisognerà considerare l'opzione di lanciare una procedura di infrazione per deficit eccessivo. Lo ha detto il numero due della Commissione europea, il vicepresidente Valdis Dombrovskis, ricordando che negli ultimi anni l'Italia è stata considerata in linea con le regole Ue, relative in particolare al debito.Ma ora, se la manovra "non dovesse cambiare in modo significativo, dovremmo riconsiderare le nostre conclusioni sulla procedura per deficit eccessivo".