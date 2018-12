Manovra M5S-Lega, Dombrovskis: 'Italia ha fatto sforzi aggiuntivi da 10,25 mld'

Laura Naka Antonelli 19 dicembre 2018 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

"L'Italia ha fatto sforzi aggiuntivi per un valore di 10,25 miliardi di euro". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis commentando la manovra e motivando la decisione di Bruxelles di non avviare, per ora, la procedura di infrazione contro il paese.