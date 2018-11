Manovra, Italia chiede a Ue flessibilità per spese eccezionali per dissesto idrogeologico e rete viaria post tragedia Genova

Laura Naka Antonelli 14 novembre 2018 - 07:15

MILANO (Finanza.com)

Per le spese "per contrastare il dissesto idrogeologico e per la manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamenti, il governo chiede l'applicazione della flessibilità per eventi eccezionali". Così si legge nella lettera che è stata inviata alla Commissione europea dal ministro dell'economia Giovanni Tria.Il governo M5S-Lega ha rispettato il termine di scadenza fissato a ieri, 13 novembre, per l'invio della risposta all'ultimatum Ue sulla manovra, che era stata bocciata, senza apportare alcuna modifica ai saldi e al Pil.Tria ha aggiunto che "per il prossimo triennio" le spese eccezionali saranno "pari a circa lo 0,2% del Pil", circa 3,6 miliardi, a seguito dei danni del maltempo e "per il solo 2019" un miliardo sarà dedicato alla rete viaria dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.