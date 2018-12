Manovra, Giorgetti: 'Tria voleva target deficit-Pil all'1,6%, siamo scesi a 2% perchè ci siamo scazzottati'

Laura Naka Antonelli 21 dicembre 2018 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

Inizialmente il ministro dell'economia Giovanni Tria era per un rapporto deficit-Pil all'1,6%, ben inferiore a quel 2,4% che è stato inciso sempre inizialmente nel NaDef dal governo M5S-Lega, poi abbassato al 2,04% per andare incontro alla Commissione europea. E' quanto ha riferito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, in un incontro con la stampa estera:"La proposta del 2% non era di Tria, che voleva l'1,6% proposto dall'Unione europea. Siamo arrivati al 2 perché ci siamo scazzottati". Così Giorgetti, stando a quanto riporta Reuters, ha risposto a chi chiedeva se fosse valsa la pena fare una lunga trattativa per tornare al punto voluto dal ministro dell'Economia.