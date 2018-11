Manovra, Di Maio: 'vogliamo dialogo con l'Ue, non la guerra'

Laura Naka Antonelli 23 novembre 2018 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

"Vogliamo il dialogo con l'Unione europea, non la guerra". Così il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, riferendosi al braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sulla legge di bilancio M5S-Lega. La manovra è stata bocciata ufficialmente lo scorso 21 novembre dalla Commissione europea, che apre alla procedura di infrazione contro l'Italia. Di Maio ha tuttavia ribadito che non ci sarà alcun dietrofront sulle riforme considerate chiave.