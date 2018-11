Manovra, Conte: parlerò con Juncker e lo inviterò a non avviare procedura infrazione

Laura Naka Antonelli 15 novembre 2018 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

"Io mi siederò non per chiedere come modulare la procedura di infrazione ma per invitarlo a considerare di non avviarla". Così, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews, il premier Giuseppe Conte sulla manovra del governo M5S-lega. Conte ha parlato da Abu Dhabi dove ha incontrato una rappresentanza di imprenditori italiani e il principe ereditario dell'Emirato, Mohammed bin Zayed Al Nahyan."Lo sentirò all'inizio della settimana e concorderò un incontro", ha aggiunto.Di procedura di infrazione ha parlato anche il vicepremier Luigi Di Maio che, a margine del tavolo sulla Pernigotti, si è così espresso:"Noi non preferiamo una procedura, questo è chiaro, e stiamo lavorando per non ottenere la procedura ma senza sacrificare gli italiani".