Manovra, Conte: 'ulteriore intervento se necessario'. Tria: 'dopo lettera continua dialogo'

Laura Naka Antonelli 15 novembre 2018 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo deciso con una voce sola nel governo di avviare un dialogo in modo costruttivo, franco e sereno, convinti della nostra manovra: abbiamo fatto un intervento, riassunto nella lettera di Tria a Bruxelles, mantenendo i saldi finali ma facendo importanti correzioni nell'interesse degli italiani: abbiamo incrementato il piano di dismissioni sino all'1%, abbiamo riqualificato la spesa per gli investimenti alla luce delle sopravvenienze negative del maltempo". Così, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews, il premier Giuseppe Conte sulla manovra del governo M5S-lega."Se ci sarà necessità di fare un ulteriore intervento per tutelare gli interessi degli italiani siamo disponibili a farlo ma la manovra è quella".Conte ha continuato:"Andiamo a Bruxelles in modo franco, sereno e quando incontrerò Juncker sarò a spiegare la manovra, ad ascoltare e a ribadire. Non è prevista all'orizzonte nessuna correzione, c'è stata la necessità di intervenire ma sempre nell'interesse degli italiani".Dal canto suo, parlando in occasione della presentazione della Rapporto 2018 della Fondazione Nord Est a Padova, il ministro dell'economia Giovanno Tria ha detto che "con la risposta inviata alla Commissione Europea il Governo ha ribadito la sua posizione. Da un parte si intende proseguire con il dialogo con la commissione stessa ma anche lavorare concretamente a rendere efficaci le misure disegnate per supportare la nostra strategia".